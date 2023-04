SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Marvvila foi a décima segunda eliminada do BBB 23 (Globo) em um Paredão contra Larissa, Domitila e Amanda. A cantora teve 16,95% dos votos, Larissa, 23,04%, Domitila, 25,69% e Amanda 34,32% dos votos.

Foi o primeiro Paredão enfrentando por Marvvila e os votos, desta vez, foram para ficar.

Ao todo foram computados 126.716.034 votos no Gshow. Durante a exibição do programa ao vivo, o Paredão alcançou mais de 508 mil votos por minuto. O público que votou na enquete UOL discordou do resultado.

"Eu cheguei até aqui e já estou muito grata", agradeceu Marvvila ao se despedir dos brothers. Na sequência ela cantou e se despediu mais uma vez.