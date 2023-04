SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A HBO Max vai produzir a primeira novela original brasileira da plataforma a partir do segundo semestre de 2023. Os produtores de "Beleza Fatal" ainda buscam nomes para o elenco, mas os atores Murilo Rosa e Camila Pitanga já estão confirmados.

Segundo a HBO, a trama tem criação de Raphael Montes e supervisão geral de Silvio de Abreu. A ideia é que as filmagens, em São Paulo e no Rio de Janeiro, comecem no segundo semestre. Já há roteiros prontos para os primeiros 40 capítulos.

"Estamos muito contentes em confirmar a produção de 'Beleza Fatal', que acontecerá 100% no Brasil. Estamos terminando a escalação do elenco e, em breve, entraremos em estúdio", comenta Mônica Albuquerque, head de Gestão de Talentos e Desenvolvimento de Conteúdos Roteirizados, da Warner Bros. Discovery.

"O núcleo de novelas segue sendo uma prioridade de extrema importância para a companhia, estamos com cinco roteiros de novelas finalizados na América Latina e retomando os planos de produção de cada uma delas", completa.

O enredo vai girar em torno de uma história de busca por justiça que se passa no agitado mundo da beleza e dos tratamentos estéticos. Sofia era criança quando viu sua mãe ser presa injustamente por causa de sua tia, Lola (Camila Pitanga), uma mulher ambiciosa e sem escrúpulos. Sem rumo, a garota é acolhida pela amorosa família Paixão, que também está sofrendo porque a filha Rebeca, uma candidata a modelo, foi parar no hospital após uma cirurgia plástica feita de forma errada.

Sofia e sua nova família se unem na dor e na indignação contra os culpados pelas suas tragédias. Anos depois, já adulta, Sofia traça seu plano de vingança.