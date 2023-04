SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Viixe, principal evento de forró e piseiro do país, faz sua segunda edição em São Paulo no dia 30 de abril -véspera de feriado do Dia do Trabalho- na Arena Anhembi, com um lineup com oito horas de shows e alguns dos principais nomes dos gêneros no país, como João Gomes e Mari Fernandez.

Os ingressos, já a venda, saem a partir de R$ 70 (pista) e também são vendidos nas categorias de pista open bar, vendida por R$ 200, e frontstage -o equivalente a uma área VIP-, cujo ingresso sai a R$ 330.

Além de João Gomes, artista pernambucano que explodiu no com as canções do álbum "Eu Tenho a Senha", lançado em 2021, e de Mari Fernandez, dona "Comunicação Falhou", tocam no festival Nattan -cearense que divide os vocais com ela no hit- e também é responsável pela música "Tem Cabaré Essa Noite" e Vitor Fernandes, outro nome do piseiro.

Ainda tocam tocam no palco de mais de 200 m² o forrozeiro Tarcísio do Acordeon e Xand Avião, que tem mais de vinte anos de trajetória.

Criado no ano passado, o evento já passou por 13 estados do país e reuniu cerca de 300 mil pessoas.

VIIIXE FORRÓ E PISEIRO

Quando 30/4, a partir das 12h

Onde Arena Anhembi - av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana

Preço A partir de R$ 70

Link: https://brasilticket.com.br/viiixe-forro-e-piseiro-sao-paulo.html