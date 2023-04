SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Festival de Cannes deste ano vai ser aberto com "Jeanne du Barry", filme protagonizado por Johnny Depp. Este será o primeiro longa lançado pelo ator após a briga judicial que teve com sua ex-mulher Amber Heard. Ele estava afastado do cinema há três anos.

Dirigido por Maïwenn, cineasta já premiada pelo festival, "Jeanne du Berry" conta a história da jovem francesa Jeanne, que usa sua inteligência para arquitetar uma escalada social. Ela vira amante do rei Luís 15, interpretado por Depp, e é levada por ele para morar no Palácio de Versalhes. A corte fica escandalizada porque Jeanne não é nobre.

O Festival de Cannes revelará sua seleção de filmes completa no dia 13 de abril. O evento já confirmou a exibição dos filmes "Killers of the Flower Moon", de Martin Scorsese, e o novo "Indiana Jones". Ruben Östlund, diretor de "Triângulo da Tristeza", vai presidir o júri.

Heard anunciou em dezembro que fez um acordo com Depp. A atriz publicou um comunicado em seu perfil no Instagram, onde afirmou que não daria continuidade a um processo que movia contra o ator.