SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista Giuliana Morrone foi demitida da Rede Globo nesta quarta-feira (5). Em anúncio em seu perfil no Instagram, a comunicadora confirmou a despedida e agradeceu aos 34 anos que integrou o quadro da emissora. "Estou aqui celebrando e agradecendo por tudo o que vivi", começou ela.

"A vida, para mim, é feita de paixão. Sempre tive paixão pelo jornalismo e por onde eu exerci até agora a minha profissão. Minha outra paixão e força é pela verdade. Sempre. Nos últimos anos, voltei para a universidade e passei a estudar sustentabilidade empresarial. E esbarrei, novamente, na minha obsessão, a busca pela verdade", diz um trecho da publicação de Giuliana, na noite desta quarta.

Formada em jornalismo pela UnB (Universidade de Brasília), Giuliana Morrone cobriu o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello pela Globo, e teve passagens pelo SBT e Band antes de retornar à emissora em 1995. De lá para cá, dedicou-se à cobertura política e foi correspondente da Globo nos Estados Unidos entre 2008 e 2018.

Procurada pela reportagem, a Globo enviou uma nota distribuída desde a última terça-feira (4). "A Globo, assim como as demais empresas de referência do mercado, tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução, mas lamenta quando se despede de profissionais que ajudaram a escrever e a contar a sua história. Isso, no entanto, faz parte da dinâmica de qualquer empresa. Os resultados da Globo refletem a boa performance do conjunto das suas operações e uma constante avaliação do cenário econômico do país e dos negócios. Como parte do processo de transformação pela qual vem passando nos últimos anos e alinhada à sua estratégia, a empresa mantém a disciplina de custos e investimentos em iniciativas importantes de crescimento."

OUTROS NOMES

Giuliana foi uma das jornalistas dispensadas em um corte de mais de 50 profissionais, conforme apurado por Cristiane Padiglione, da Folha de S.Paulo. Mais cedo, também nesta quarta-feira, o jornalista Fábio Turci também foi desligado e publicou um agradecimento em seu perfil pessoal, no Instagram.

"Hoje, aquele adolescente é um quarentão que acaba de sair da frente das câmeras. A televisão que apareceu em seu caminho lá atrás lhe deu licença, hoje, pra continuar. Por onde? Sei lá. O mundo mudou muito. Não é uma questão de não ter pra onde ir. É uma questão de escolher qual caminho tentar", diz um trecho do post.