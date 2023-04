SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mem de Oliveira, irmão das atrizes Luma e Ísis de Oliveira, morreu nesta quarta-feira (5), no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por Ísis, em publicação em seu perfil nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada. Informações sobre o sepultamento também devem ser divulgadas nas próximas horas, de acordo com o família, no perfil de Mem.

"Tristeza absoluta e alma devastada! Morreu meu irmão, Mem de Oliveira! Meu Menzoca", escreveu Ísis. Na mesma publicação, dezenas de famosos lamentaram a despedida. "Meus sentimentos, Lourinha", escreveu Miguel Falabella, amigo próximo de Ísis. Humberto Martins, Leda Nagle, Eriberto Leão e Fafy Siqueira foram outras personalidades que enviaram seu carinho na publicação.

O ex-jogador de futebol Renato Gaúcho também fez diversas publicações em seu perfil no Instagram, nesta quarta, para lamentar o adeus. "Infelizmente, hoje perdi um grande amigo. Muita força, Shanon. Seu pai era um cara gente boa demais", disse ele, nos stories, citando o filho de Mem, o jogador de futevôlei Shanon Oliveira.

Mem de Oliveira ficou conhecido entre as celebridades por ter sido empresário de Luma por 27 anos. Os dois chegaram a ter uma batalha judicial em 2014 quando a atriz disse que não o gostaria mais como seu administrador, que pediu uma indenização de R$ 3 milhões. Eles chegaram a um acordo poucos meses depois.