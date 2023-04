SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sandy e Fabio Porchat contracenarão como par romântico no filme "Evidências do Amor", da Warner. A produção conta a história de Laura e Marco Antônio, personagens dos artistas, que se apaixonam após cantarem em um karaoke a música "Evidências", de Chitãozinho & Xororó. As filmagens começaram no início de abril.

A trama mostrará o fim do relacionamento dos dois e o caminho que Marco vai trilhar para se livrar do período conturbado do passado, que considera amaldiçoado pela canção. A estreia está prevista para 2024.

"Às vezes, Saturno se alinha com Mercúrio, colocando na nossa frente um projeto inspirado na música mais incrível do Brasil. E, dentro dessa oportunidade, você tem a chance de ser o par romântico da filha de um dos principais intérpretes da canção, sendo ela simplesmente a Sandy. Então, esse projeto é uma união de forças que tem tudo para dar certo", disse Fabio em comunicado enviado por email.

A direção é do cineasta Pedro Antônio Paes, que comandou também os filmes "Tô Ryca!" (2016) e "Um Tio Quase Perfeito (2017)". "Quando recebi o convite para o filme, explicando a sinopse, adorei de cara! Tava morrendo de saudade de atuar e me empolguei com a possibilidade, mesmo sabendo que teria uma agenda intensa para administrar, com meus shows, lançamento de DVD e tudo que envolve meus projetos na música", afirma Sandy.