SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Leandro Karnal é mais um nome a deixar a CNN Brasil. No fim de 2022, o canal demitiu jornalistas e apresentadores, entre eles Monalisa Perrone e Glória Vanique, em um processo de reestruturação interna para cortar gastos. Na época, ele informou que teve o contrato renovado para mais uma temporada do programa Universo Karnal.

Por meio das redes sociais, Karnal postou fotos dos bastidores do trabalho e afirmou que segue em outras mídias digitais. "Encerrei meu contrato com a CNN Brasil. Estou absorvido em novos desafios. Sigo em várias outras mídias (redes sociais, jornais, palestras, cursos), mas a TV dificilmente sairá da minha vida. Viver é descobrir novos horizontes. Foi incrível!."

Durante a passagem pela emissora, Karnal participou também do quadro CNN Tonight, ao lado de Mari Palma e Gabriela Prioli, que pediu para sair do canal em janeiro deste ano pela mudança de vida depois do nascimento da filha.