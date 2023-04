SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora italiana Laura Pausini, velha conhecida do público brasileiro, retorna ao país em 2024 para uma única apresentação no Espaço Unimed, em São Paulo, no dia 2 de março.

Sem sair de turnê desde antes da pandemia, em 2019, a artista recupera o tempo perdido com o show #Laura30, que percorre o repertório de suas três décadas de carreira.

Os ingressos começam a ser vendidos na segunda-feira (10), para membros do fã-clube oficial da cantora, e no dia seguinte para o público geral no Tickets For Fun e no ponto físico de vendas, no Teatro Renault.

São onze tipos de setores -o mais barato deles é o H, que custa R$ 400, e o mais caro é o A, que sai por R$ 1.200.

LAURA PAUSINI

Quando 2/4/24

Onde Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, Barra Funda

Preço A partir de R$ 400

Classificação 16

Link: https://www.ticketsforfun.com.br/

Vendas físicas Teatro Renault - av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, Bela Vista, de ter. a dom., das 12h às 20h