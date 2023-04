SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mulher do jornalista William Bonner, a fisioterapeuta Natasha Dantas foi furtada na cidade do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (6). Ela teve seu colar roubado e ficou com um arranhão próximo ao pescoço. "Estou bem. Foi um susto, uma revolta e um cordão. E não, não sou culpada por usar um cordão. Fui vítima da violência que, infelizmente, assola o Rio e tantas outras cidades", disse.

Dantas registrou o ocorrido nos stories de seu Instagram. Pela manhã, fotografou seu passeio de bike e caminhada com um amigo. Na foto antes do furto, ela aparece com um colar no pescoço. "Andar pelo Rildy e encontrar amigos. Que cidade perfeita, né?", escreveu. Pouco depois, uma nova foto mostrava um arranhão sangrando na região do colo. "Só que nem tanto assim. O cordão que estava no story anterior, agora, está na mão de um meliante", explicou.

Mais tarde, Dantas publicou um agradecimento pelas mensagens de preocupação que recebeu. "Quantas mensagens! De preocupação e também indignação. Que carinho bom vocês me fizeram hoje. Obrigada!". Ela também fez críticas à violência na cidade do Rio de Janeiro.

Dantas e Bonner estão casados há quatro anos. O casamento civil aconteceu no dia 8 de setembro de 2018, um ano e cinco meses após assumirem o relacionamento.