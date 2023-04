SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O galpão do Sesc Pompeia, em São Paulo, será transformado em uma arena para receber a nova peça do Teatro da Vertigem, "Agropeça".

Dirigida por Antonio Araújo com codireção de Eliana Monteiro e texto final de Marcelino Freire, o novo trabalho do grupo abordará os movimentos conservadores e reacionários atuais no Brasil.

A montagem estreia no dia 4 de maio e fica em cartaz até 4 de junho.

Tags:

SP