SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e cantora Laura Benanti, de 43 anos, afirmou que sofreu um aborto espontâneo durante uma apresentação para 2.000 pessoas na última segunda-feira (3), em um cruzeiro temático sobre a Broadway.

Em publicação no Instagram, ela relatou o caso. "Começou devagar na noite anterior. Se tivesse sido a nossa primeira perda, ou a nossa segunda, eu provavelmente não teria conseguido seguir [com a apresentação] adiante. Mas infelizmente não sou estranha à dor e ao vazio de perder uma gravidez."

Consagrada pelo trabalho com musicais na Broadway, a vencedora do prêmio Tony, o principal do teatro, agradeceu ao apoio do marido, Patrick Brown, e dos sogros, que cuidaram da filha do casal enquanto Benanti era amparada.

"Obrigada a todos na plateia pela graça que a presença de vocês permitiu. Por me levantar do meu luto durante aquele momento sagrado", escreveu.

A atriz, conhecida por ter trabalho nas séries "Supergirl" e "Gossip Girl", também agradeceu à banda e à equipe da performance.

Ela afirmou também ter tornado seu aborto público para confrontar o estigma em torno do assunto. "Não há vergonha [a ser sentida] com esse tipo de perda. Você não está sozinha. É para eu mesma me lembrar disso."