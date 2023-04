SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Courtney Love relembrou o casamento com Kurt Cobain e prestou uma homenagem ao músico, morto em abril de 1994. A cantora postou uma foto das mãos do vocalista do Nirvana, junto com um texto em que afirma ainda sentir a falta dele.

"Eu amo mãos bonitas, é a primeira coisa que observo no outro. Eu amo essa a única fotografia de Kurt que Michael Stipe tirou. Uma fotografia singular e poderosa da minha chama gêmea. É uma das únicas imagens que me fazem sentir profundamente a falta dele", começou ela.

Courtney continuou e disse acreditar que Kurt está em um lugar melhor. "Kurt, eu te amo e sinto muita a sua falta". Michael Stipe é padrinho de Frances Cobain, filha de Courtney e Kurt, e vocalista da antiga banda de rock R.E.M.