SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cezar Black foi o vencedor da Prova do Anjo deste sábado (8), no BBB 23. O enfermeiro indicou as sisters Aline Wirley e Amanda para o castigo do monstro, que é o paredão. A disputa também garante o poder autoimune ao vencedor, e o brother poderá se salvar da berlinda.

As participantes indicadas por ele, porém, ainda podem ser salvas, já que Aline conquistou o Poder Curinga e vai poder trocar um dos emparedados pelo monstro por um confinado -o nome indicado por ela fica com o colar da disputa e poderá puxar um outro nome para a eliminação.

A prova testou a habilidade dos brothers em um circuito. Quem terminasse em menos tempo, ganhava a o teste. Black finalizou a prova em 33 segundos e convidou Fred Nicácio e Sarah Aline para o almoço, de quem está se aproximando.