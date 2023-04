SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os primeiros minutos da participação do ator, cantor e influenciador digital João Guilherme, 21, no Caldeirão com Mion (Globo) agitaram a plateia do programa neste sábado (8). Na abertura do quadro "Tem ou Não Tem", o apresentador Marcos Mion anunciou a presença do convidado, citando suas 40 tatuagens espalhadas pelo corpo. João Guilherme não pensou duas vezes e abaixou as calças para mostrar alguns dos desenhos que tem nas pernas.

"Eu perdi o controle deste programa", reagiu Mion. O ator estava usando um blusão comprido, então só partes das coxas e das canelas apareceram em rede nacional. "Vim com a roupa certa", brincou ele. Depois do susto e de rir da situação, Mion acrescenta: "Começamos o programa assim, ó que coisa boa. Esse moleque é demais. Você é demais."

Tudo começou graças ao texto usado pelo apresentador para apresentá-lo: "Ele que tem mais de 40 tatuagens espalhadas pelo corpo, só consegue... Essa informação é maravilhosa. Ele só consegue fazer o número dois se estiver completamente pelado. O ator, cantor e influenciador João Guilherme!"

Os dois, então, brincaram sobre as idas ao banheiro "Eu fico mais à vontade. É que normalmente também eu já tomo uma duchinha, um banhozinho depois, para ficar bem cheirosinho", explicou o ator.

Mion retomou o papo sobre as tatuagens e pediu que João Guilherme mostrasse uma. Logo em seguida, o ator foi arrumar as calças, em um gesto em que pareceu prestes a tirar a peça de roupa. "Calma, nossa! Não, eu falei 'mostra uma', ele pegou aqui, eu falei 'epa'", brincou Mion. "Hoje em dia, eu tenho mais tatuagens em mais lugares do corpo", explicou João Guilherme. "Só que onde eu tenho muitas são nas pernas."

A plateia logo reagiu à fala do ator e alguns gritos surgiram no estúdio. "Assanhada! Não vai mostrar não!", tentou argumentar Mion, mas era tarde demais. O coro de "mostra, mostra" veio da plateia e de outros participantes do quadro, incluindo a jornalista Maria Beltrão. Assim, João Guilherme abaixou as calças para mostrar as tatuagens. Risadas e reações de espanto tomaram conta da plateia.