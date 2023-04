SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gloria Perez, roteirista de "Travessia", a novela das nove da Globo, esclareceu dúvidas dos espectadores sobre a quantidade de episódios da trama. "Travessia" perdeu duas semanas no ar e vai acabar no dia 5 de maio, com 180 capítulos, o que levantou especulações sobre o motivo do encurtamento. De acordo com Gloria Perez, essa previsão de fim da novela segue o que havia sido encomendado pela emissora desde o início.

A roteirista explica que a encomenda inicial, de 180 capítulos, havia aumentado para 192 por causa da próxima novela das nove, "Terra e Paixão", de Walcyr Carrasco. A próxima produção tem como tema o agronegócio e é ambientada no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Segundo Perez, dificuldades na produção de Carrasco tinham esticado a duração de "Travessia", mas já foram resolvidas e a novela retomou aos moldes previstos inicialmente.

"Muita gente pergunta, respondo de uma vez só: a encomenda foi de 180 capítulos, que esticaram para 192 por conta das dificuldades de produção da novela do Walcyr, que tem como cenário o agro. Sanadas as dificuldades, voltou para 180", disse a roteirista no Twitter.