SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Zendaya contou algumas curiosidades sobre seu discreto relacionamento com Tom Holland. Os dois se conheceram durante as gravações do filme "Homem-Aranha: De Volta Ao Lar" (2017) e, após muitas especulações, com flagrantes de momentos românticos entre os dois, assumiram estarem juntos em novembro de 2021.

Mesmo após o frequente convívio depois de interpretarem Peter Parker e Michelle Jones, a atriz conta que as diferenças culturais entre os dois ainda a deixam confusa --ela é dos Estados Unidos e Tom é inglês.

"Eu amo o sotaque britânico, mas por mais que Tom tente me explicar, nunca vou entender gírias rimadas. Eu entendo o conceito, mas o que maçãs e peras têm a ver com escadas?", disse ela em entrevista ao jornal The Sun. "É fofo quando ele me diz todas as frases diferentes, mas eu realmente não entendo".

Recentemente, a imprensa americana noticiou que os dois já fazem planos para o futuro e pensam sobre dar um próximo passo, com conversas sobre casamento. A atriz conta que a dinâmica deles funciona --menos quando o assunto é a cozinha.

"Ele é muito bom na cozinha, o que é uma sorte, pois sou muito propensa a acidentes. Aprendemos desde cedo que apenas um de nós pode estar na cozinha de cada vez, porque nós dois somos maníacos por controle, então não podemos estar lá juntos."