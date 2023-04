SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora fitness Maíra Cardi publicou uma foto em família com sua filha e o empresário e youtuber Thiago Nigro, o Primo Rico, neste domingo (9). Quem não gostou muito da publicação foi o cantor Latino, que deixou um comentário na foto dizendo que "expor a filha numa separação tão recente (em plena Páscoa), pode lhe causar algumas fricções familiares". Maíra Cardi, por sua vez, não deixou o comentário passar despercebido: "fale sobre você, não sobre os outros".

Latino referiu-se à separação de Cardi e do ator e ex-BBB Arthur Aguiar. Os dois são pais de Sophia e se divorciaram em outubro de 2022. Em março, Cardi anunciou seu relacionamento com Thiago Nigro.

A foto publicada no perfil do Instagram da influenciadora mostra a filha Sophia nas costas da mãe e Nigro abraçando a namorada. "Tem coisas que só aprendemos com o tempo e com a vivência, uma delas são as coisas que REALMENTE importam da vida!", escreveu Cardi na legenda. "Às vezes só podemos ser eternamente gratos e ter a certeza de que somos felizes, porque tivemos experiências ruins e boas. A frase 'Tem tudo a ver com ELE' ou 'Quando é como eu quero é sobre ELE, e quando não é também' nunca fez tanto sentido! Você só saberá o que é doce, se já tiver sentido o gosto amargo!"

O cantor Latino, então, apareceu nos comentários dizendo: "Achei top a foto! Só acho que vocês poderiam ter poupado o seu ex dessa foto né! Empatia pelo próximo pode ajudar na boa relação com seu ex, já que o Arthur tem um amor tão incondicional pela menina. Expor a filha numa separação tão recente (em plena Páscoa), pode lhe causar algumas fricções familiares, ainda mais quando uma das partes não esteja 100% bem resolvido. Desculpa estar me metendo mas é porque já vivenciei esse tipo de situação e sei que isso não faz bem, pelo menos nesse momento".

Cardi respondeu ao comentário de Latino, dizendo se lembrar de uma situação semelhante envolvendo o cantor e Kelly Key. "Ela tentou lutar pelo casamento dela, enquanto você não a respeitava na rua. Um dia, ela cansou e encontrou uma pessoa maravilhosa, e já estão juntos há mais de 20 anos!", falou. Cardi disse que Thiago Nigro é essa pessoa para ela: alguém especial que cuida de sua filha.

A influenciadora ainda alfinetou Latino dizendo que ele não é um pai presente. "Se Deus quiser, eu terei a mesma benção que sua ex e sua filha tiveram, só que ainda melhor, pois além dele, ela ainda terá um pai presente que a ama muito! Sobre outras pessoas verem isso, eu realmente acredito que um pai que ama sua filha vibra ao ver ela sendo bem cuidada! Fale sobre você, não sobre os outros", escreveu.