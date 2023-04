SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora digital Gabriela Pugliesi, 37, foi surpreendida com um casamento surpresa pelo rapper e artista plástico Túlio Dek, 38. O pedido e a cerimônia aconteceram neste sábado (8) em Sertãozinho, cidade do interior de São Paulo. O look de Pugliesi prova que ela realmente ficou sabendo do casamento em cima da hora: a noiva vestia um conjunto de camiseta e shorts de moletom cinza e estava de cabelos molhados.

"Acabei de ser pedida em casamento surpresa", escreveu a influenciadora nos stories do Instagram ao compartilhar fotos da troca de alianças com Dek. Tudo aconteceu em uma capela e o filho do casal, Lian, de 5 meses, também estava presente, junto a amigos que viajavam com o casal. Pugliesi registrou também a recepção organizada pelo noivo, que contou com música ao vivo. "Isso tudo foi organizado hoje", contou.

"O universo queria tanto esse nosso encontro que o namoro veio no mesmo dia em que a gente se conheceu, o filho logo depois (quando eu já achava que não podia ter filhos...), e um casamento sem planejar, como toda nossa historia", escreveu Pugliesi neste domingo (9) ao compartilhar fotos da cerimônia. "De moletom, cabelo molhado, aliança de crochê (mais valiosa que qualquer joia) e o amor mais verdadeiro que nós dois já vivemos... e olha que os dois têm muitas histórias!"

A influenciadora disse que o casamento foi "perfeito" e agradeceu aos amigos que participaram da organização --entre eles, a atriz Fiorella Mattheis, que foi uma das madrinhas e ajudou Dek a executar a surpresa.

Celebridades reagiram ao casamento nas redes sociais. "Eu amo vocês... E aguardo o casamento comigo presente, obrigada", escreveu a influenciadora digital Shantal Verdelho. "Você merece, Gab. Vocês merecem!", disse a atriz Camila Queiroz. "Coisa mais linda! Amo vocês!", comentou Marina Ruy Barbosa.

Túlio Dek e Gabriela Pugliesi estão juntos desde 2021, depois que a influenciadora terminou o relacionamento com Erasmo Viana. A separação com Viana aconteceu após tentativas de engravidar e descobertas de traição. Ela tentava ser mãe havia mais de um ano, recorreu a pelo menos duas fertilizações e até cogitou ser mãe solo depois do término. Mas a primeira gestação aconteceu de forma natural com o atual marido, Dek.