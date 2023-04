RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Participante do BBB 20, Flay foi a vencedora do The Masked Singer Brasil 3. Fantasiada de DJ Vitória Régia, a cantora desde o início da competição despontava como uma das favoritas ao prêmio de R$ 250 mil. Consagrada campeã da edição neste domingo (9), ela se juntou aos já vencedores do reality comandado por Ivete Sangalo: Priscilla Alcântara (Unicórnio) e o ator David Junior (Dragão).

"O meu canto é uma marca da minha existência que até então só algumas pessoas sabiam. Eu não tenho como agradecer à Globo, ao BBB e ao The Masked por ter revelado a minha arte para o país inteiro", disse a campeã assim que teve a identidade revelada.

Emocionada, Flay reconheceu a importância de ter participado da atração. "A minha vida e arte tem a missão de inspirar pessoas como eu a alcançar lugar de destaque, é sobre uma menina pobre, preta, nordestina, mãe solo, subestimada, que passou a vida passando por cima de todos os nãos que a vida deu em busca do sim e finalmente ele chegou, é uma recompensa de Deus, do universo a uma vida inteira dedicada à algo que faço com tanto amor", comentou.

Os outros finalistas foram o rapper Xamã (Galo), que terminou em terceiro lugar, e a Larissa Luz (Abelha-Rainha), a vice-campeã da temporada que teve no total 14 fantasiados.