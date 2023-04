RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Menos de um mês depois de sair do ar em "Mar do Sertão", José de Abreu, 77, já está escalado para nova produção da Globoplay, "Guerreiros do Sol". Escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, a novela tem previsão de estreia no segundo semestre de 2023 e nas próximas semanas começam as fases de produção e preparação de elenco. O ator contou em uma entrevista que, apesar de se sentir valorizado no mercado, pensou no ano passado em trocar a atuação por política, mas o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi contra a ideia.

"A minha ideia era parar quatro anos para ajudar o Lula a reconstruir o país. Ele foi contra e disse que eu não precisava estar na Câmara para isso. Mas eu estava decidido", começou Abreu. Ele também descobriu que se fosse eleito a possibilidade de voltar a atuar seria mínima.

"Existe uma cláusula de compliance em muitas empresas, principalmente multinacionais, que estabelece uma quarentena para contratar pessoas que ocuparam cargos políticos. Eles chamam de pessoas expostas politicamente. Com isso, eu poderia ter que ficar até oito anos sem atuar. Isso significaria o fim da minha carreira", contou ao jornal O Globo.

Opositor declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro, José de Abreu contou que nos últimos quatro anos sofreu constantes ataques, mas desde o final do ano passado, com a vitória de Lula, a situação melhorou. "Outro dia eu fui ao médico e resolvi fazer um teste. Fui caminhando de Ipanema até o Leblon (na Zona Sul do Rio) e tudo correu tranquilamente. Resolvi, então, sentar do lado de fora de um bar. Duas pessoas vieram falar comigo e pediram para tirar foto. O ar está mais respirável. Os bolsonaristas estão mais ressabiados. Eles começaram a ver que o Brasil tem leis, principalmente depois do 8 de janeiro."

José de Abreu deu até um pequeno spoiler do seu personagem em "Guerreiros do Sol". Ele fará um fazendeiro viúvo, que se interessa por uma mulher mais jovem, de origem humilde. A atriz que irá interpretar a companheira do ator será Isadora Cruz.