SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Hilary Swank, 48, anunciou pelas redes sociais o nascimento dos filhos gêmeos. Na legenda de uma imagem em que aparece com o casal de bebês, escreveu: "Não foi fácil, mas valeu a pena".

Muitos amigos e celebridades deram os parabéns para ela, como Viola Davis e Sheron Stone. "Deus abençoe, querida. Essa é a jornada mais extraordinária", felicitou a atriz de "Instinto Selvagem" (1992).

Foi em outubro do ano passado que a norte-americana surpreender os fãs com o anúncio de que estava grávida. Aos 48 anos, ela disse esperar gêmeos, frutos de seu casamento com Philip Schneider.

"Isso é algo que eu tenho esperado há muito tempo. E não é apenas um, mas dois. Eu não posso acreditar", disse a atriz no programa Good Morning America. Segundo Swank, a equipe que trabalhava com ela na série "Alaska Daily" também não tinha ideia da novidade.