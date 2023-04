SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Hollywood Foreign Press Association (HFPA), associação de imprensa de Hollywood, recrutou 128 jornalistas para compor o corpo de votantes do Globo de Ouro, que decide as obras nominadas e vencedoras do prêmio. Com os novos nomes, o número de votantes brasileiros passa de 9 para 21.

O corpo votante passa a contar com os brasileiros Barbara Demerov, Camila Henriques, Cecilia Barroso, Daniel Herculano, Daniel Oliveira, Elaine Guerini, Enoe Lopes Pontes, Felipe Branco Cruz, Isabel Wittmann, Kel Gomes, Leticia Silva Queiroz, Lorenna Montenegro, Mariane Morisawa, Mario Abbade, Pedro Paunero González, Renato Henrique Dias Silveira, Suzana Uchôa Itiberê e Yasmine Paula Evaristo.

Os novos nomes acresentam consideravelmente à quantidade de votantes da edição de 2024 do prêmio. A última edição contou com 96 membros e 103 votantes internacionais, grupo inédito a opinar no resultado, totalizando 199 votantes. Em 2024, serão 95 membros da HFPA e 215 outros votantes, sendo que 87 deles já pertenciam aos 103 da edição anterior. O corpo passa, assim, a contar com 310 nomes.

O aumento de votantes de outros países intensifica o movimento da HFPA de mudar sua imagem após ser alvo de escândalos envolvendo a falta de diversidade entre seus membros. O corpo votante passa a ser composto por, segundo os dados divulgados, 25% latinos, 14% asiáticos, 10% negros, 9% pessoas do Oriente Médio e 42% brancos. Além disso, ao menos 17% dos votantes se consideram LGBTQIA+.

Para comparação, a edição de 2023 teve 19,6% latinos, 12,1% asiáticos, 10,1% negros e 10,1% do Oriente Médio e 48,1% brancos.

"Nós superamos nosso objetivo de alcançar 300 votantes para o 81º Globo de Ouro graças a um extenso esforço global de recrutamento", disse a presidente da HFPA, Helen Hoehne. "Estamos animados com a conquista sem precedentes na construção de um corpo de votantes verdadeiramente global, em que 58% se autoidentificam como etnicamente diversos."

O recrutamento de novos votantes se soma aos esforços da HFPA para expandir seu número de membros. A organização contratou 21 novos membros em outubro de 2021, ano em que virou assunto ao vir a público que nenhum de seus membros eram negros. Após o escândalo, a emissora NBC, que transmitia a cerimônia desde os anos 1990, rompeu a parceria com a HFPA, que agora buscar fechar acordo com uma nova emissora.