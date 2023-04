SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os eventos bombásticos e recentes de "Succession" com certeza chamaram a atenção do público. A Warner Bros. Discovery anunciou nesta segunda (10) que o terceiro episódio da última temporada da série chegou a 2,5 milhões de espectadores no último domingo (11). O número representa um recorde para o programa.

O volume de audiência para o capítulo, batizado de "O Casamento de Connor", é superior aos 2,3 milhões de pessoas que assistiram a estreia da quarta temporada há duas semanas. Até então, esse era o recorde de audiência da série criada por Jesse Armstrong.

O valor foi calculado pela Nielsen, agência independente que mede a audiência da TV americana, e medições da própria Warner. Ela leva em conta tanto o público que acompanhou o programa no canal da HBO quanto aqueles que conferiram os últimos acontecimentos na vida da família Roy pelo HBO Max.

A companhia declara ainda que o primeiro episódio da quarta temporada ultrapassou a marca de sete milhões de espectadores na soma de todas as plataformas, desde que foi disponibilizado há três semanas.

Ainda de acordo com a Warner, o segundo episódio da temporada, exibido na semana passada, registrou dois milhões de espectadores. Os três episódios são as melhores audiências da série desde seu lançamento em 2018.

O quarto episódio da temporada vai ao ar no próximo domingo, 16 de abril.