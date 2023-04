SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em entrevista ao Fabi Talks, o podcast de Fabiana Justus, a apresentadora Adriane Galisteu, 49, lembrou detalhes de seu casamento com o empresário e apresentador Roberto Justus, 67, em 1998, celebrado em uma grande festa e que durou menos de um ano.

"O nosso grande erro foi ter atropelado as coisas, ter botado a carroça na frente dos bois", disse para a filha do ex-marido. "Não precisava ter esse desespero".

Os dois namoraram alguns meses após se apaixonarem nos bastidores de um programa de TV. Ela assistiu a entrevista de Justus, ficou encantada e o elogiou. A partir desse episódio, os dois iniciaram a relação.

Galisteu conheceu Fabiana quando a ex-enteada tinha apenas dez anos. A apresentadora marcou um encontro em uma lanchonete com os filhos do então namorado para se apresentar.

Quando a cerimônia estava próxima, no entanto, ela começou a se arrepender. Sentiu o casamento como um peso. "Por que não posso só namorar?", perguntava para si própria na época. "Achei que não estava pronta para casar".

Segundo a apresentadora, naquele momento ela ainda queria "bater muita asa". Além disso, ela e Justus não conheciam os defeitos um do outro.

Hoje casada com o empresário Alexandre Iódice, Galisteu aprendeu que a cumplicidade é fundamental para um relacionamento durar.

Na entrevista, a apresentadora comentou também sobre as críticas que sempre fizeram parte de sua vida.

No Carnaval, por exemplo, ela recebeu comentários sobre os pelos que mantém nas pernas. "Amores, é aquela frase bem conhecida: meu corpo, minhas regras. Vocês se chocam com mulheres que fazem o que quiser com o corpo, né?", escreveu em seu perfil no Twitter.