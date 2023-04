RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Há duas semanas, Jojo Todynho resolveu adicionar o título de empresária a sua biografia. Ela entrou para o ramo da cosmética com o lançamento de um empreendimento: a Grande Gostosa. Por enquanto, a marca só tem um produto ?um protetor térmico? disponível no mercado, mas já desenvolve uma linha completa para cabelos.

Tudo sob o olhar atento de Jordana Gleise de Jesus Menezes (nome de batismo da cantora), que afirma ser uma gestora mão de ferro. "Acompanho tudo", diz ela à reportagem. "Desde a criação da marca, produto, campanha de divulgação, e testo tudo antes em mim. Também acompanho toda logística. Enfim. Quero saber de tudo."

A cantora conta que sempre prestou atenção nos assuntos ligado a beleza e que a vontade de ter uma marca para chamar de sua era uma ideia antiga, que foi amadurecendo nos últimos tempos. Uma conversa com a empresária Renata Branco foi determinante. "Pensei: Chegou a hora de voar mais alto, e aí começamos a conversar com algumas pessoas, planejar e tudo se encaixou."

Mesmo envolvida com a nova empreitada, Jojo promete que não vai deixar a música de lado. "Continuo. Cantora, apresentadora, empresária, futura advogada e muito bem resolvida (risos)", comenta. "Você pode ser o que você quiser! Basta ter talento, competência e foco" avisa ela.

Por enquanto, ela segue trabalhando o álbum mais recente, lançado no ano passado. "É o meu álbum de samba. Se chama 'Jojo Como Você Nunca Viu', outra ideia que saiu do papel", avisa. "Sempre quis um trabalho com um repertório bem raiz de samba e as músicas escolhidas são aquelas que escuto desde pequena."

Empolgada com o primeiro semestre da faculdade de direito no Rio de Janeiro ("foi um das escolhas mais certeiras da minha vida"), ela ri ao ser perguntada sobre como encara que algumas pessoas a considerem uma filósofa moderna por conta das suas frases de efeitos. "Elas têm razão (risos)", responde, sem falsas modéstias. "Filosofia é o que não falta na minha vida. Acho que tudo que passei até hoje acaba servindo de inspiração para mim e também para quem me acompanha."

Aliás, ela diz que gente debochada é o que a mais tira sério, mas a cantora nega ser uma pessoa com muitos desafetos, principalmente entre os famosos. "Não me considero uma pessoa difícil nem tenho treta com ninguém. Só tenho meu jeito de ser ?e cada um tem seu jeito, suas manias e sua personalidade. O que precisamos aprender é a respeitar e a conviver com as pessoas do jeito que elas são. Ninguém é igual a ninguém, é isso que torna a vida interessante", avalia.