SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Às 4h45 da madrugada desta terça-feira (11), o Líder Ricardo Alface usou a função de despertador da Central de Controle para acordar a casa do BBB 23 (Globo). No momento, todos os brothers já estavam dormindo em seus quartos.

"Todo mundo nessa casa já fez isso. Então... Despertar a casa... Modo ativado", disse o Líder da semana ao se dirigir à Central.

Sarah Aline era a única que estava com Ricardo no Quarto do Líder e se divertiu com o affair. Os dois assistiram rindo às imagens dos brothers levantando, confusos com o barulho.

Sarah: "Ah, Ricardo! Coitados"

Ricardo: "Que nada, já fizeram isso comigo várias vezes"

O Líder, então, assistiu aos confinados enquanto tomava uma cerveja.