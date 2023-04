SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tenaz, Jade Picon não se abalou com as críticas à sua estreia como atriz na novela "Travessia". "Com certeza, quero seguir a carreira como atriz, quero fazer outros personagens, porque foi uma experiência transformadora na minha vida. Em todos os quesitos, e a realização de um dos meus maiores sonhos. Não poderia ter sido melhor", disse ela, em entrevista à revista Quem.

O anúncio da ex-BBB no elenco da novela de Gloria Perez causou uma onda de protestos nas redes sociais e até no Sindicato de Artistas do Rio de Janeiro, que prometeu ir à Justiça para impedir Picon de debutar na vida artística. Em geral, a audiência a considerava inexperiente para estar numa novela, ainda mais no papel de Chiara, tão importante na novela.

"Estou com foco total nessa reta final da novela. Eu praticamente pausei tudo o que eu estava fazendo na minha vida para me dedicar 100% para esse novo projeto", ela afirmou.