SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Millie Bobby Brown, 19, a estrela de "Stranger Things" (Netflix) está noiva de Jake Bon Jovi, 20, filho mais novo do cantor Bon Jovi. Por meio das redes sociais, a atriz compartilhou uma foto do casal, e mostrou uma aliança no dedo anelar.

"Eu te amei por três verões, querido, e agora eu quero todos eles", escreveu no Instagram. A legenda é um trecho da música "Lover" da cantora americana Taylor Swift. O noivo da artista também compartilhou a notícia com os seguidores. "Para sempre", disse ele.

O casal assumiu o namoro em novembro de 2021. Em entrevista à revista Wired, Millie contou que eles se conheceram pelo Instagram. "Fomos amigos por algum tempo e então, o que posso dizer?".