SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta terca-feira (11) a cantora Cynara, do Quarteto Cy, grupo formado com as irmãs Cyva, Cylene e Cybele em 1964. A cantora morreu de insuficiência respiratória no Rio de Janeiro. A família ainda não divulgou informações sobre o velório.

Cynara passou por uma cirurgia após quebrar o fêmur em uma queda na semana passada e estava internada Prontocor da Tijuca, com pneumonia, lidando com complicações na recuperação do procedimento.

Cynara nasceu em Ibirataia, na Bahia, e se mudou ainda jovem com suas irmãs para o Rio de Janeiro buscando fazer carreira na música. Conheceram Vinicius de Moraes, que sugeriu o nome do grupo e com quem chegaram a se apresentar já no começo da carreira.

Gravaram músicas de Vinicius, Dorival Caymmi, Chico Buarque, Baden Powell e outros grandes compositores.