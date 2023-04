SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - **Atenção! O texto a seguir contém spoilers! Se não quiser saber, pare por aqui.**

Nesta terça-feira (11), será exibido no Brasil o episódio em que Meredith Grey (Ellen Pompeo) deixa "Grey's Anatomy". É isso mesmo, depois de 19 temporadas com muitas idas e vindas, nascimentos e mortes, chega o dia que nenhum fãs da série poderia prever.

No episódio "I'll Follow the Sun" (Eu Vou Seguir o Sol), que vai ao ar no canal pago Sony Channel a partir de 21h, Meredith chega ao Grey Sloan Memorial com os filhos. Assim como a atriz do elenco, a personagem vai para se despedir dos colegas de hospital, antes de se mudar para Boston, depois de 18 anos frequentando aquele ambiente.

Crescida nos corredores do hospital, a primogênita Zola (Aniela Gumbs) aproveita a oportunidade de assistir à cirurgia que Maggie (Kelly McCreary) e Winston (Anthony Hill) farão: uma arriscada operação Cardiotorácica em um bebê recém-nascido.

Enquanto isso, Meredith e os residentes operam novamente a paciente Tessie, uma escritora de histórias infantis. Após o procedimento, que não deu certo, a cirurgiã e o par romântico Nick (Scott Speedman) se desentendem com a partida inesperada. "Me escolha, me ame", dirá a médica para o amado, repetindo a famosa frase que só disse para o amado Derek (Patrick Dempsey), morto na trama.

No fim do dia, os médicos se juntam para celebrar a colega com discursos que, depois de tantas despedidas, "Grey's Anatomy" sabe fazer com maestria. Richard (James Pickens), Bailey (Chandra Wilson), Hunt (Kevin McKidd), Amelia (Caterina Scorsone), Maggie e todo o hospital se emociona com a partida da protagonista.

Mas ainda há esperança para uma possível participação de Meredith no futuro da série, que continua mesmo sem a protagonista original. O desfecho da história com Nick fica em aberto. O médico tenta alcançá-la no aeroporto antes de partir, mas o avião já havia decolado e os dois só se falam por telefone. Contudo, a cirurgiã promete retornar a ligação assim que pousar.

Já no translado, Meredith e os filhos leem um livro de Tessie, a paciente que perderam naquele dia. "Enquanto o Sol continuar nascendo em sua vida, você terá novos dragões para matar. O final da minha história não é um 'felizes para sempre', porque ainda estou viva, ainda estou aqui, e o Sol continua a nascer", lê a médica para os filhos.

O episódio foi ao ar no dia 23 de fevereiro. No Brasil, a série também está disponível no serviço de streaming Star+, mas por enquanto somente até a 18ª temporada.

"GREY'S ANATOMY"

Quando Às terças-feiras, às 21h

Onde No canal pago Sony Channel

Elenco Ellen Pompeo, Chandra Wilson, James Pickens Jr., Kevin McKidd, Camilla Luddington e Scott Speedman, entre outros.