SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jeremy Renner participou do programa americano Jimmy Kimmel Live, na noite de segunda-feira (10), e deu mais detalhes sobre o grave acidente que sofreu, no fim do ano passado. Demonstrando bom humor, o ator brincou com o fato de precisar usar uma bengala para se locomover e até arriscou uma dança com o objeto.

"Olhe para você, isso é ridículo. Isso é publicidade. Se havia alguma dúvida sobre quem era o vingador mais durão, isso está resolvido. Esqueça Liam Hemsworth, esqueça eles, você é o cara", disse o apresentador para o convidado.

Durante a entrevista, Jeremy contou que quebrou mais de 35 ossos e, semanas após o acidente, a equipe médica encontrou mais fraturas. O ator de "Gavião Arqueiro" afirma que um dos olhos saltou para fora com o peso da máquina.

"Os médicos iam descobrindo as lesões conforme a realização dos exames. Seis semanas depois do acidente a gente ainda encontrava fraturas", fala. O artista afirma que o acidente trouxe mudanças para sua vida, como parar de fumar.

"Mudei a narrativa de ser vitimizado ou cometer um erro ou qualquer outra coisa. Eu me recuso a ser assombrado por essa memória", diz. "Não fumei desde então. Foi a maneira mais fácil de parar de fumar, eu nunca imaginei que conseguiria parar um dia. Mas como quase me matei, nem pensei em fumar."