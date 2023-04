SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Regina Duarte ironizou o apresentador do Jornal Nacional William Bonner numa nova postagem no Instagram. Ela compartilhou um trecho do telejornal que apresentava uma notícia favorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL.

"Tá me parecendo que o Bonner ficou triste. Já está sendo levado a falar a verdade, não dá pra criar um 'universo paralelo' em nossa dura realidade, né?!", escreveu Duarte na legenda da publicação.

A reportagem do Jornal Nacional apresentava uma denúncia do senador Rogério Marinho, também do PL. Segundo o parlamentar, o Congresso ainda não recebeu projetos do presidente Lula para avaliação nos primeiros cem dias de governo.

Em 2020, Duarte havia rompido com a Globo para assumir a Secretaria Especial de Cultura, cargo que ocupou por apenas dois meses. Ela deixou a função com a promessa de que assumiria a Cinemateca de São Paulo, o que não ocorreu.