SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma reportagem do site francês Mediapart, publicada nesta terça-feira, dia 11, deu detalhes sobre as supostas agressões sexuais do ator Gérard Depardieu, entre 2004 e 2022.

A reportagem se alicerça em 13 relatos de mulheres, que acusam Depardieu de importunação sexual nas locações de filmagem. Em 2020, Depardieu, de 74 anos, já havia sido indiciado por estupro e agressão sexual, depois de uma denúncia da atriz Charlotte Arnould. De acordo com a atriz, Depardieu a estuprou em sua mansão na capital francesa.

Os relatos dão conta de um mesmo padrão de agressões. O ator teria introduzido a mão nas partes íntimas das atrizes. Ele também teria o costume de xingar as colegas nos sets de filmagem. Das 13 mulheres ouvidas pelo Mediapart, três prestaram depoimento à Justiça, mas sem a apresentação de uma queixa formal. Em geral, as vítimas dizem que não eram levadas a sério pelos diretores das produções.