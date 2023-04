SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ministra da Cultura, Margareth Menezes, que integra a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à China, deve assinar um tratado bilateral para fomentar obras audiovisuais para a televisão coproduzidas entre os dois países.

A cantora embarcou para o país asiático nesta terça-feira (11). É a sua primeira viagem oficial internacional como chefe da pasta da Cultura.

As obras coproduzidas nos termos do acordo poderão se beneficiar de mecanismos de incentivo no Brasil e na China.

Para participar, produtores precisam ter aprovação das agências audiovisuais de seus respectivos países, a Ancine (Agência Nacional do Cinema) e a Agência Nacional de Rádio e Televisão da China (NRTA).

A secretária de Audiovisual do MinC, Joelma Gonzaga, afirma que o objetivo é promover o intercâmbio cultural e a cooperação televisiva. A previsão é que o acordo seja assinado pela ministra na sexta-feira (14).