SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CNN contratou o jornalista Carlos Tramontina para o novo programa CNN Freedom Project, que vai falar sobre casos de escravidão nos dias de hoje. Chamado projeto liberdade, em tradução literal, o projeto pertence à CNN internacional.

A estreia do jornalista na CNN ainda não tem data definida, mas deve acontecer ainda no primeiro semestre de 2023. O programa vai abordar casos recentes e importantes de violações de direitos humanos no Brasil, passando por temas como tráfico de pessoas, exploração sexual de crianças e mulheres e a escravidão moderna.

Tramontina passou mais de 43 anos na TV Globo até deixar a emissora em abril do ano passado. Na ocasião, disse que a decisão foi tomada em conjunto com a emissora e que queria curtir a família, os hobbies e ter mais tempo para viajar.

"Eu, que durante tanto tempo fiz hard news, agora parto para um outro desafio, um novo projeto, em uma nova empresa, com uma marca tão forte, tão sólida, e com tanta coisa importante já feita", diz o jornalista, segundo um comunicado oficial da CNN.