SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O término de Taylor Swift e Joe Alwyn foi motivo de tristeza para os swifters no último sábado (8), já que o casal estava em um relacionamento de seis anos. Desde então, todos estão em busca dos motivos para a separação repentina.

Segundo a revista People, o casal estava indo em direções separadas. A fonte afirmou que amigos próximos não acreditavam que Taylor e Alwyn fossem se separar definitivamente, devido à grande ligação que tinham.

Entre as diferenças, o ator teria tido dificuldades em lidar com a fama em grande proporção que a ex-namorada conquistou no período pós-pandemia. Quando estavam isolados juntos, Alwyn colaborou com a produção dos álbuns "Folklore e Evermore", e é listado com o pseudônimo William Bowery.

Ainda segundo a revista, as diferenças de personalidade entre os dois se tornaram difíceis de ignorar. Apesar dos anos de convivência, o casal teria crescido distante. O Entertainment Tonight (ET), primeiro a confirmar o término, diz que Alwyn é mais introvertido, tímido e quieto.

O portal Entertainment Tonight (ET) também expôs que a decisão partiu mais de Taylor do que de Alwyn. Segundo fonte, a cantora quer focar em sua carreira. Taylor está em turnê com a "The Eras Tour" e o anúncio aconteceu durante uma pausa de 13 dias dos shows.

Juntos desde 2016, Taylor e Alwyn mantiveram a relação longe dos holofotes. Em entrevista ao The Wall Street Journal, o ator disse que não confirmaria os boatos de um suposto noivado sob qualquer circunstância: "se a resposta fosse sim, eu não diria. Se a resposta fosse não, eu não diria também".

O silêncio do casal fez com que grande atenção fosse direcionada para cada ato dos dois. Uma semana antes do término, Taylor trocou uma das músicas da setlist da "The Eras Tour" e os fãs perceberam a diferença entre as letras. "Invisible String", que fala sobre almas gêmeas, foi substituída por "The 1", uma música sobre amores perdidos.