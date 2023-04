SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta terça-feira (11), o público assistiu um BBB 23 (Globo) em modo acelerado. Após a eliminação de Fred Nicácio, os participantes disputaram uma Prova do Líder e depois encararam um Paredão surpresa. E a 14ª berlinda do reality está formada: Amanda, indicada pela Líder Sarah Aline, Aline Wirley e Cezar Black, os mais votados pela casa, disputam a preferência do público na casa mais vigiada do Brasil.

Saiba como vai ser formado o próximo Paredão:

- Líder indica;

- Voto da casa: será aberto, os dois mais votados vão para o Paredão sem Prova Bate-Volta.

Na próxima quinta-feira, 13/4:

- Eliminação;

- Prova do Líder.