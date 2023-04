SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado norte-americano Webster Barnaby, do estado da Flórida, levantou polêmica por uma fala transfóbica durante uma audiência, nesta segunda-feira (10). Na fala, ele compara pessoas trans aos mutantes dos quadrinhos de "X-Men".

A discussão era sobre o fato de espaços privados da região não permitirem que pessoas frequentem banheiros que não correspondam ao seu gênero biológico. "Olho para a sociedade hoje em dia e parece que estou vendo um filme dos 'X-Men'. Quando você assiste aos filmes ou lê os quadrinhos da Marvel, é como se tivéssemos mutantes vivendo entre nós na Terra. Algumas pessoas não gostam (que se diga isso), mas são fatos: temos pessoas vivendo entre nós que estão felizes em apresentar-se como mutantes de outro planeta", disse ele.

Membros da comunidade LGBTQIA+ e até mesmo conservadores, da mesma ala de Barnaby, ficaram indignados com o discurso do político.

Mais tarde, o deputado emitiu um comunicado pedindo desculpas pelo ocorrido: "Eu gostaria de me desculpar com a comunidade trans por me referir a vocês como demônios." Além de críticas, Barnaby foi ironizado nas redes sociais, já que os mutantes de "X-Men" são heróis.