SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O príncipe Harry, 38, confirmou presença na coroação do rei Charles 3º, 74, seu pai.

Meghan Markle, mulher de Harry, não comparecerá à cerimônia e ficará nos Estados Unidos com os filhos do casal. A informação foi confirmada pelo Palácio de Buckingham em um comunicado.

"O Palácio de Buckingham tem o prazer de confirmar que o duque de Sussex comparecerá à missa de coroação na Abadia de Westminster no dia 6 de maio. A duquesa de Sussex ficará na Califórnia com o príncipe Archie e a princesa Lilibet", diz a nota publicada pelo palácio.

Harry deve participar apenas da cerimônia de coroação e não deve comparecer às outras celebrações, que vão durar três dias e incluirão um "festival" no palácio de Windsor.

Meghan ficará na Califórnia e passará o final de semana comemorando o aniversário do filho mais velho, Archie, que completa 4 anos no mesmo dia da coroação. As informações são da revista People.

QUANDO ACONTECE A COROAÇÃO?

A coroação do rei Charles 3º acontece no dia 6 de maio (sábado), mas as celebrações se estenderão até o dia 8 (segunda-feira).

No sábado, Charles e Camilla farão uma procissão até a Abadia de Westminster, onde serão coroados. Depois, acompanhados da família real, vão fazer uma procissão até o Palácio de Buckingham, onde terminarão o dia na sacada.

A confirmação da presença de Harry vem em meio a desavenças do príncipe com a família. No mês passado, ele foi despejado pelo pai da residência real Frogmore Cottage.