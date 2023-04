SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O autor de novelas Aguinaldo Silva foi convencido a desistir de "ressuscitar" a personagem Nazaré Tedesco, de "Senhora do Destino" (Globo, 2004), para uma nova série.

E, segundo o próprio autor, foi a atriz Renata Sorrah quem o fez mudar de ideia. "Comentário de Renata quando soube que eu pretendia trazer Nazaré Tedesco de volta numa série: 'Ih, Aguinaldo, não mexe com quem tá quieto!' Eu pensei, pensei e achei melhor seguir o seu conselho", revelou no Twitter.

Até hoje, a vilã Nazaré Tedesco não perde sua popularidade e costuma aparecer com frequência nas redes sociais em forma de memes. Questionada sobre as brincadeiras, a atriz Renata Sorrah já afirmou que não se incomodava com elas.

"Acho interessante, os memes da Nazaré foram transformadores para mim. [O perfil] Nazaré Amarga" tem 8 milhões de seguidores! Entrei logo no Instagram com meme da Nazaré para bombar com os fãs", afirmou a atriz em entrevista ao jornal O Globo em 2020.

Com mais de 50 anos de carreira, ela conta que às vezes é reconhecida mais pelos memes. "Eu estava no Festival de Curitiba com uma peça incrível ['Preto'], ganhando vários prêmios. Aí, passei num bar de jovens, que falaram 'olha lá, a mulher dos memes'. Não era nem 'a atriz'