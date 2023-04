SÃO PALUO, SP (FOLHAPRESS) - A Warner Bros. Discovery anunciou nesta quarta-feira que o HBO Max, serviço de streaming da companhia, será rebatizado. A nova plataforma, nomeada apenas de Max, está prevista para substituir a atual no próximo dia 23 de maio.

A companhia ainda confirmou uma série baseada nos livros de "Harry Potter", produzida na divisão Max Originals. Um novo seriado inspirado em "Game of Thrones", chamada "The Hedge Knight", também foi divulgada.

A empresa confirmou que o Discovery+ continua a existir. Os valores estão previstos para continuar os mesmos, mas haverá um plano premium no valor de US$ 19,99. No Brasil, o lançamento do Max acontece no segundo semestre.

De acordo com o CEO da companhia, David Zaslav, a remodelação do serviço acompanha um novo posicionamento da Warner com o streaming, priorizando qualidade sobre quantidade. Foi anunciado um novo slogan: "The one to watch", ou "Aquele para se ver", que indica a busca da centralidade do Max no mercado em termos de oferta de conteúdo.

Zaslav ainda destacou que a empresa passou o último ano em reformulação e que agora mira o futuro, em referência às polêmicas decisões de desligar a produção de "Batgirl" e remover séries do catálogo da HBO Max.