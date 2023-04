RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um dos apresentadores mais populares dos Estado Unidos, James Corden passou um sufoco na gravação que fez com a família Kardashian para o programa "The Late Late Show", da CBS. Depois de passar um dia inteiro simulando ser funcionário da casa, ele se assustou com a possibilidade de tomar um prejuízo e tanto no final do trabalho. Corden bateu o carro de Kim Kardashian na saída de uma loja.

Assim que chegou à garagem da mansão, em Hidden Hills, Califórnia, a ex-mulher de Kanye West foi conferir o estrago feito no modelo Maybach S580 2022 na cor cinza, que custa US$ 250 mil, aproximadamente R$ 1,2 milhão. Kim fingiu que a colisão tinha sido feia e assustou o apresentador. Corden saiu desesperado do automóvel, mas logo ficou aliviado ao ver que tinha sido uma zoação da empresária. "Que susto!", gritou o apresentador.

O dia na casa dos Kardashian começou com James Corden acompanhando a matriarca Kris Jenner na malhação. Depois, ele preparou um suco verde e ainda a ajudou em uma reunião de negócios. Ele ainda falou mal de Kris em ligação com Kylie Jenner e fez companhia para Khloé Kardashian no almoço.

Um dos ponto altos das gravações de um dos quadros do seu programa foi o banho que Corden tomou totalmente nu em um dos banheiros do imóvel e acabou sendo surpreendido por Kris Jenner.