SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Convidada do Que História É Essa, Porchat? da terça-feira (11), Heloísa Périssé divertiu o público com sua história. A atriz relembrou uma gafe que cometeu ao confundir o contato de seu ginecologista com o de um diretor artístico, já que eles possuem o mesmo nome.

A atriz contou que em um final de semana estava com uma coceira na área íntima e ligou para o contato que acreditava ser o do médico para resolver a situação. Mas quem atendeu foi o colega de profissão --com quem ela teria interagido poucas vezes.

"Eu sou muita amiga do meu ginecologista, ele vai assistir minhas peças e eu sempre faço homenagem para ele. 'Hoje ele vai me ver de outro ângulo'. Eu não coloco na frente do nome dele [a identificação] 'doutor'. Meu ginecologista se chama Sérgio Machado e o diretor também, um cara que que não tinha a menor intimidade", começou.

Heloísa conta que nem o sotaque diferente durante a ligação a alertou sobre quem de fato era do outro lado. "Quando ele falou 'alô' com o sotaque, eu pensei 'ih, tá baiano'. Ai eu falei: 'estou com uma coceira', achei estranho que ele não reagiu, então falei 'amor, estou com cândida".

Mesmo com as respostas monossilábicas, a atriz prosseguiu e pediu orientações. "'Coceira onde?', ele falou. Eu não acreditei e falei 'Sérgio, se eu estou te ligando é porque estou com coceira na vagina'", falou, levando Fabio Porchat e os convidados aos risos.

Quando percebeu o erro, a atriz diz que deu um grito e desligou. E nunca pediu desculpas ao cineasta. Em entrevista à Revista Quem, Sérgio disse que não lembrava detalhes da história e que também é distraído.

"Faz muito tempo! Eu tinha uma lembrança meio longínqua. Mas adorei escutá-la. A Lolo é genial. Morri de rir! Eu também sou super distraído e com certeza devo ter percebido só no último momento da ligação", afirma.