SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Ravel Andrade foi anunciado como o intérprete de Raul Seixas em uma minissérie do Globoplay. Nesta quarta-feira (12), durante um painel da plataforma dentro do Rio 2C, o irmão de Julio Andrade foi confirmado como o protagonista de "Raul Seixas: Metamorfose Ambulante", com lançamento previsto para 2025.

Outra novidade anunciada no painel do Globoplay foi "Justiça 2", continuação da série de sucesso criada por Manuela Dias. A nova temporada é ambientada na Ceilândia, com a trama se passando sete anos depois da primeira fase. Apenas a personagem da Leandra Leal retornará para o ano inédito.

Mais um lançamento previsto para a plataforma é a de "Linha Direta" em versão podcast. Este produto é um dos mais de 15 programas de áudio que entrarão no serviço ainda em 2023.

Ravel Andrade, anunciado para a produção sobre Raul, é irmão de Julio Andrade, conhecido por sua atuação em "Sob Pressão" e "Um Contra Todos". Os dois dividem a cena em "Betinho", série ainda inédita que homenageia o sociólogo que inaugurou um movimento que vive até hoje de combate à fome no Brasil.