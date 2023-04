RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em novembro do ano passado, Christiane Pelajo anunciou a sua saída da Globo após 26 anos de casa. O pedido de demissão aconteceu por causa de projetos pessoais. Um deles foi a autoria de um livro, chamado "Uma Sobe e Puxa a Outra", em parceria com a atriz Maria Gal. Nesta quarta-feira (12,) noite de lançamento da publicação, no Rio de Janeiro, a jornalista contou o motivo de não ter revelado um câncer no rim diagnosticado em 2016.

"Fiquei muito abalada com o diagnóstico. Foi um sofrimento muito grande e não tinha estrutura para que as pessoas me olhassem com pena, com dó, com aquela cara de 'coitadinha, ela vai morrer', 'quantos meses de vida ela tem?'. Não aguentei isso. Por mais que eu me ache uma pessoa forte, naquela hora eu estava muito fragilizada", reconheceu.

Christiane levou anos para revelar a doença, contada agora no livro, e disse que se arrepende da decisão no passado. A jornalista explicou que precisou de muita reflexão para conseguir se libertar do peso e o objetivo agora é ajudar os outros a enfrentarem o diagnóstico e o tratamento contra o câncer.

"Resolvi passar de novo por esse processo tão doloroso da minha vida escrevendo. Quando a gente escreve, revive aquilo tudo. E foi absolutamente libertador. Agradeço ao leitor que me acompanhou até o fim do capítulo, porque foi uma cura pra mim ter escrito isso tantos anos depois", contou à revista Quem.