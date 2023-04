SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Mia Goth foi confirmada no elenco do filme "Blade", da Marvel Studios. De acordo com o site Deadline, a artista integrará a produção que terá direção de Yann Demange, conhecido por "Lovecraft Country", em trama que acompanhará um personagem que caçará vampiros para vingar a morte da mãe.

O longa-metragem, que integra o Universo Cinematográfico Marvel (MCU), será estrelado por Mahershala Ali, vencedor do Oscar de Ator Coadjuvante por "Moonlight", sendo o primeiro muçulmano a conquistar o prêmio.

A novidade aqueceu as redes sociais, na noite desta quarta-feira (12), já que Mia é neta da atriz brasileira Maria Gladys. Seu primeiro papel relevante foi em 2013, com uma participação em "Ninfomaníaca", de Lars Von Trier, quando dividiu o elenco com Shia LaBeouf, com quem engataria um romance em 2016.

Além de "Blade", Mia poderá ser vista em "MaXXXine", da produtora A24.