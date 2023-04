SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sua 28ª edição, o É Tudo Verdade celebra a volta 100% presencial do público às salas de cinema no principal festival de documentários do país, e um dos mais relevantes do mundo, com a assinatura do diretor Amir Labaki.

Com 72 títulos de 34 países, a mostra traz o frescor da produção de diferentes cantos do mundo, entre os dias 13 e 23 de abril. Em São Paulo, acontece nas salas Cinemateca, Cine Marquise, Instituto Moreira Salles e Sesc 24 de Maio. Veja onze sugestões de longas exibidos e consulte a programação em etudoverdade.com.br.

*

171

Em preto e branco, traz a história de seis personagens que foram presas pelo crime de estelionato, o código penal 171. De golpes pequenos a milionários, são pessoas que usaram a lábia para tirar proveito de outras. Siqueira também dirigiu "Terra Deu, Terra Come" (2010), vencedor do ETV.

Dir.: Rodrigo Siqueira. Classificação não indicada. Dias 16, às 19h (Cinemateca), e 18, às 20h30 (Cine Marquise)

1968 - Um Ano na Vida

Assim como João Moreira Salles em "No Intenso Agora" (2017), Eduardo Escorel revisita o turbulento ano de 1968. No entanto, neste caso ele usa como ponto de partida o diário "Lost", da irmã Silvia Escorel, um ano mais velha que o diretor, que comenta em off e traz uma visão mais pessoal e familiar do período.

Direção: Eduardo Escorel. 14 anos. Dia 15, às 18h30 (Cine Marquise)

Beleza Silenciosa

Em tempos em que o cinema de ficção traz discussões relevantes sobre violência de gênero, vale dar uma olhada neste documentário que marca a estreia de Jasmin López. Americana de família mexicana, ela relembra o abuso sexual que sofreu do avô. Ao expor a história, descobre que gerações de sua família foram vítimas do mesmo abuso.

Dir.: Jasmin Mara López. Classificação não indicada. Dia 14, às 14h (Sesc 24 de Maio), 21, às 19h (CCSP); e de 17 a 23 na plataforma de streaming Sesc Digital

Um Espião Compassivo

Resgata a trajetória de Ted Hall (1925-1999), físico judeu que, aos 18 anos, foi o mais jovem integrante do Projeto Manhattan, que resultou na criação da bomba nuclear. Ao ver a devastação provocada pela sua colaboração e com medo do monopólio americano, eleresolve passar informações secretas para a União Soviética.

Dir.: Steve James. Classificação não indicada. Dias 18, às 14h (Cinemateca), e 22, às 19h30 (IMS)

Incompatível com a Vida

Traz um relato da diretora, Eliza Capai, sobre a própria gravidez. Ela cruza a experiência com a de outras seis mulheres, criando um documentário sobre os desafios da maternidade em vista da morte.

Direção: Eliza Capai. 16 anos. Dias 15, às 20h30 (Cine Marquise), e 19, às 19h (Cinemateca)

Liberdade em Chamas

O documentário indicado ao Oscar "Winter on Fire" (2015) sobre uma manifestação pacífica que se tornou um levante popular contra o governo ucraniano (então aliado a Putin) voltou a ficar em evidência quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Agora, o mesmo diretor traz no novo longa a resiliência desse povo depois do início da guerra naquele país.

Direção: Evgeny Afineevsky. Classificação não indicada. Dias 14, às 19h (CCSP), e 16, às 14h (Cinemateca)

Merkel

A chanceler Angela Merkel liderou a Alemanha entre 2005 e 2021, tornando-se uma das personalidades políticas mais influentes do século 21. O filme retrata a líder, resgatando tempos pré-política, quando ela era uma cientista que cresceu do lado oriental do país. Suas memórias da construção do muro e sua ascensão após a queda do próprio estão lá.

Direção: Eva Weber. Classificação não indicada. Dias 14, às 14h (Cinemateca), e 15, às 19h (CCSP)

Nada Sobre Meu Pai

Em um trabalho pessoal e investigativo, Susanna Lira tenta descobrir um pouco mais da história do pai que ela nunca conheceu, um guerrilheiro equatoriano que veio ao Brasil nos anos 1970 para lutar contra a ditadura. Da mesma diretora de "Torre das Donzelas" (2018), no qual revisitou a prisão em que a ex-presidente Dilma ficou na ditadura.

Direção: Susanna Lira. Livre. Dias 17, às 20h30 (Cine Marquise), e 18, às 19h (Cinemateca)

Pianoforte

Registra uma das mais importantes competições de piano do mundo, a Chopin Competition, em Varsóvia. Quase uma Olimpíada, o evento acontece de cinco em cinco anos chamando grande atenção na Europa. Piatek acompanha de perto alguns dos 87 participantes, que se apresentam em eliminatórias e tentam lidar com a pressão até a final.

Direção: Jakub Piatek. Classificação não indicada. Dias 18, às 16h30 (Cinemateca), e 21, às 17h (IMS)

Still: Ainda Sou Michael J. Fox

Nos anos 1980 e 1990, o canadense Michael J. Fox foi um dos principais astros de Hollywood, com o estrondoso sucesso de "De Volta para o Futuro". No documentário de Guggenheim ("Uma Verdade Incoveniente"), o próprio Fox abre o jogo sobre como lidou com a descoberta do mal de Parkinson no auge da fama ?ele recebeu o diagnóstico em 1991 e tomava pílulas para tentar disfarçar os sintomas.

Direção: Davis Guggenheim. Classificação não indicada. Dias 15, às 14h (Cinemateca), e 21, às 19h30 (IMS)

Subject

Um dos documentários mais interessantes dos últimos anos, mergulha justamente no jeito de se fazer documentários e na suposta objetividade com que personagens são conduzidos. Para isso, as diretoras dão certo controle da narrativa a personagens de títulos famosos, como "A Praça Tahrir" e "The Staircase", documentário "true crime" que motivou o longa, e que originou a série de ficção "A Escada". Foi escolhido para a abertura da mostra em São Paulo.

Direção: Camilla Hall e Jennifer Tiexiera. Classificação não indicada. Dia 13, às 20h30 (Cine Marquise)