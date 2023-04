SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Minka Kelly, conhecida por viver Samantha em "Euphoria", diz que foi obrigada a fazer parte de uma sextape com um namorado, aos 17 anos. A situação é um dos relatos de sua biografia "Tell Me Everything", com lançamento marcado para o dia 2 de maio. Os trechos da obra e detalhes do suposto assédio foram revelados, nesta quarta-feira (12), pelo site norte-americano Page Six.

Minka narra, em seu livro, que foi morar com o namorado após uma discussão com a família. Sem revelar o nome dele, a atriz conta que o jovem teria insistido para fazer fotos íntimas do casal, o que foi negado, mas que teria a obrigado a participar de uma sex tape. "Eu mal me lembrava de ter feito a fita. Eu me tornei mestre em deixar meu corpo quando as coisas estavam desconfortáveis", explica ela, em um trecho da obra, referindo-se ao momento - anos depois - em que o namorado teria tentado vender o vídeo para a imprensa.

Para abafar o caso, Minka teria desembolsado US$ 50 mil (cerca de R$ 245 mil) para comprar a gravação.

Em outro relato do livro, a norte-americana fala sobre outros supostos abusos que teria sofrido. O ex-namorado, inclusive, teria feito a proposta de que eles fizessem sexo com uma amiga e que os dois teriam feito sexo sem consentimento