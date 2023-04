SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Margot Robbie se apaixonou pelo roteiro de "Barbie". A atriz contou em entrevista que, ao terminar de ler a escrita de Greta Gerwig e Noah Baumbach para a adaptação da famosa boneca para as telas, achou que a história iria parar ali mesmo.

"A primeira vez que li o roteiro de 'Barbie', minha reação foi: 'Ah! Isso é tão bom. Que pena que nunca verá a luz do dia porque eles nunca vão nos deixar fazer este filme.' Mas eles fizeram", disse em entrevista ao Bafta, segundo informações do portal IndieWire.

O filme, com atuação de Ryan Gosling no papel de Ken, tem estreia prevista para julho deste ano. A atriz foi discreta e não revelou mais detalhes da produção.

Greta, uma das criadoras do roteiro, já disse que não sabia por onde começar a adaptação do roteiro. "Tipo, por onde você começa? Qual seria a história?", disse em entrevista ao podcast At Yor Service, da cantora Dua Lipa, que fará participação no filme.

"Acho que tive a sensação de que seria um terror realmente interessante. Normalmente, é aí que estão as melhores coisas. Quando você fica tipo ?estou com medo disso?".